شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة تؤكد دعمها الكامل للحكومة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، اليوم الاثنين، دعم بلادها الكامل لحكومة الوحدة الوطنية الليبية والاستمرار في تقديم الدعم الفني واللوجستي بما يضمن استعادة ليبيا لمكانتها المرموقة إقليميا ودوليا.