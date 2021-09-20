شكرا لقرائتكم خبر عن وزير أردنى يتوجه إلى بغداد لمتابعة مخرجات القمة المصرية الأردنية العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرأس وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، وفداً أردنياً متوجهاً إلى العاصمة العراقية بغداد، الاثنين؛ وذلك لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية ( مصر-الأردن- العراق) التي عقدت في بغداد، وأكدت وسائل إعلام أردنية أن الكسبي يرافقه عدد من ممثلي قطاع الإنشاء والإسكان والمقاولات والقطاعات الصناعية، حيث ستستمر لقاءات العمل حتى الخميس المقبل.

وسيعقد الوزير الأردنى عدة لقاءات عمل مع المعنيين في العراق خلال أيام الزيارة، التي تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية في المملكة للحكومة الأردنية لتعزيز آفاق التعاون والتوسع فيها وحرصاً من رئيس الوزراء على تأطير التعاون المشترك بما ينسجم مع مصلحة البلدين في المجالات كافة وخصوصا المجالات الاقتصادية، وما يتعلق بمجال الإسكان والإنشاء والمقاولات.

وعقد الكسبي صباح الاثنين اجتماعا مع ممثلي الجهات المشاركة في الوفد الأردني المتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد بحضور الأمين العام بالوكالة والمعنيين في الوزارة، بحضور ممثلي الوفود المشاركة.

وبحث الكسبي وممثلو الوفود المشاركة الاتفاقيات والبنود التي سيتم التوقيع عليها خلال زيارة العمل التي يجريها الوفد الأردني، مشددا على ضرورة التركيز على ترجمة الزيارة لاتفاقيات عمل على أرض الواقع.

يشار إلى أن الكسبي كان قد ترأس وفدا إلى العراق في فبراير الماضي.

كان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أكد أن علاقات بلاده مع العراق تجاوزت العلاقات البينية القائمة بين الدول، إلى آفاق اكثر تقدما وانفتاحا وتطورا على المستويين الرسمي والشعبي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء لدى استقبال الفراية اليوم الأحد، نظيره العراقي عثمان الغانمي والوفد المرافق، حيث بحث الجانبان، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود، ومكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر، وتبادل المعلومات، وتطوير عمليات التبادل التجاري عبر معبر الكرامة الحدودي "طريبيل" والاستثمار، وتنشيط الحركة السياحية، وتسهيل إجراءات الإقامة ومنح التأشيرات، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالطلبة والجالية العراقية في عمان.