شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا الجديد: ليس لدينا استثمارات فى سد النهضة ونرحب بالحوار لإنهاء الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفي السفير الألماني الجديد لدي القاهرة فرانك هارتمان وجود أي استثمارات ألمانية في مشروع سد النهضة الأثيوبي، مؤكدا أن برلين ترحب بالحوار بين أطراف أزمة السد لإنهاء كافة الخلافات.

وفي مؤتمر صحفي صباح الإثنين، قال هارتمان: مجلس الأمن ناقش قضية سد النهضة والتوزيع العادا للمياه بين الدول الثلاث.. ونحن نري أنه لا سبيل إلا الحل التفاوضي الدبلوماسي للتوصل لصيغة عادلة حتي يحصل كل بلد علي ما يكفيه من حصه المياه، نعارض أي حل يلجأ إلي للعنف لحل هذا الخلاف".

وتابع السفير خلال المؤتمر : بكل تأكيد ، الحكومة الألمانية ليس لها استثمارات في سد النهضة، ربما يكون هناك شركات خاصة ليس لدى فكرة عن ذلك .. لكن الحكومة ليس لديها استثمارات في هذا المشروع".