شكرا لقرائتكم خبر عن «رماني الرجال».. لحظة إطلاق النار على مواطن في جدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر مقطع فيديو يوثق حادثة شخص تعرض لإطلاق نار من آخر في محافظة جدة.

وبحسب الفيديو فإن الشخص الذي تعرض لإطلاق النار هو من قام بتوثيق الحادث، حيث تظهر الدماء وهي تسيل على ثوبه.

كما يظهر في الفيديو وهو يردد عبارة :” شايف رماني الرجال”.

يذكر أن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، كان قد أكد أن الجهات الأمنية، قامت بالقبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، والذي اعتدى على مواطن آخر بإطلاق النار عليه في أحد الأحياء السكنية بجدة.

وأضاف المتحدث الإعلامي أن الحادث وقع نتيجة خلاف سابق بين الشخصين، ما أسفر عن إصابته، وحالته الصحية مستقرة.

وقد جرى ضبط السلاح المستخدم وإيقاف الجاني واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.