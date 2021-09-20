تعرف على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت الطبيبة الروسية أولغا كوزلوفا، أخصائية أمراض القلب، فئات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وتشير الأخصائية في حديث لراديو "موسكو تتحدث"، إلى أن الإصابة بمرض السكري وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم واضطراب توازن الدهون، هي المؤشرات الرئيسية لمشكلات في القلب.

وتقول، "تتطور أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الرجال في وقت مبكر مقارنة بالنساء. وإذا تحدثنا عن تزامن أمراض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن النساء أكثر عرضة لذلك من الرجال. وهن أكثر عرضة للمضاعفات".

وتضيف، ويزيد الخضوع للعلاج الكيميائي والشعاعي من سمية القلب.

وتشيرالطبيبة، إلى أن العمر يمكن أن يشير إلى جانب عوامل أخرى، إلى احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع أنه حتى الشباب في الوقت الحاضر يعانون من هذه الأمراض. ووفقا لها، حتى نمط الحياة الخامل (قلة النشاط البدني) يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .