معلومات "جديدة" عن أفضل كاميرا للهواتف الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قدمت شركة أبل الأمريكية في سلسلة هواتف آيفون 13 التي أعلنت عنها مؤخرا تحسينات مهمة في قدرات الكاميرا.



ومن بين العديد من المميزات والقدرات التي أضافتها أبل لكاميرا سسلة هواتف آيفون 13، نرصد 10 مميزات.

وجاءت التحسينات التي أعلنت عنها في (iPhone 13 ,iPhone 13 mini)، متمثلة في نظام الكاميرا الثنائية الأكثر حداثة وتقدما.

أما (iPhone 13 pro وiPhone 13 pro max)، فشملت التحسينات الحصول على أقوى نظام كاميرات ثلاثي لدى أبل.

وتميزت سلسلة هواتف آيفون 13، بزيادة حجم مستشعرات كاميرات السلسلة للمرة الأولى منذ إصدارات XS وXR في عام 2018.

وتتمثل فائدة حجم المستشعر، في التأثير على جودة الصورة، فزيادة حجم المستشعر يؤدي إلى زيادة كمية الضوء التي تدخل إلى نظام التصوير.

ووفقا لموقع "aitnews"، قامت أبل بإعادة تصميم الكامير في آيفون 13 وآيفون 13 ميني، لزيادة في حجم مستشعر الكاميرا الرئيسية والخلفية.

وكشفت أبل عن أبرز مواصفات المستشعر الجديد، ومنها أنه قادر على التقاط ضوء أكثر بنسبة تصل إلى 47%. في حين أن الشركة أضافت خاصية sensor-shift للتثبيت البصري، وهي خاصية تسمح للمستشعر بالحركة ضمن مدى صغير لتحسين ثبات الفيديو.

وفيما يتعلق بإصدارات آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس، فهي الآن تقدم مستشعر رئيسي أكبر، إلى جانب أن فتحة العدسة أصبحت أسرع وأصبحت فتحتها بحجم f/1.5 مما يسمح أيضًا بامتصاص كمية أكبر من الضوء أثناء التصوير.

وقالت أبل إن المستشعر الواسع قد صار أسرع. وأن مستشعر التقريب أصبح يأتي مع بعد بؤري أكبر بثلاث مرات من آيفون 12 برو، مؤكدة على أن حجم البيكسلات في إصدارات برو يصل إلى 1.9μm. وهو حجم أكبر من أي هاتف ذكي متاح حاليًا. ويحسن ذلك من التصوير الليلي بشكل كبير.

خاصية التصوير السينمائي في هواتف آيفون 13 برو ماكس وiPhone 13 Pro

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو في هواتف آيفون 13، فهي تأتي بالعديد من المميزات المهمة، أبرزها، وضع التصوير السينمائي Cinematic Mode.