بدون كمامات.. عودة "حياة الليل" إلى برلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عادت حياة الليل الشهيرة في برلين بفتح الملاهي الليلية عبر المدينة رسميا مجددا بعد أكثر من عام من فرض قيود مكافحة جائحة فيروس كورونا.



وشهد مطلع الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر الجاري إعادة فتح العديد من الملاهي الليلية مناطقها الداخلية ما سمح للأشخاص بالرقص طوال الليل بدون الحاجة لارتداء كمامات "فيما يشبة وداع الجائحة".

يأتي ذلك بعدما كانت بعض المساحات تستضيف مؤقتا فعاليات خارجية في أوائل الصيف.

وكانت الملاهي الليلية في برلين هي المقصد السياحي الأخير المتبقي في المدينة الذي لا يزال مغلقا بعد إعادة فتح المتاحف والمطاعم والحانات في وقت سابق من العام الجاري.

غير أن الملاهي الليلية في برلين مفتوحة فقط للأشخاص الملقحين أو من يمكنهم إثبات تعافيهم من عدوى فيروس كورونا. كما أن اختبار يحمل نتيجة سلبية من كورونا ليس كافيا للدخول.

ومن ناحية أخرى، قالت منظمة "كلابكوميشن" ومقرها برلين أن أغلب الملاهي الليلية سوف تحتاج لشهرين قبل أن تتمكن من إعادة الفتح الكامل مجددا.

ومازالت الأماكن الداخلية في ملهي بيرجاين الليلي الشهير عالميا مغلقة رغم أن الفعاليات الخارجية تقام في نهاية الأسبوع عندما لا تكون السماء تمطر.

كان مشهد الملاهي الليلية الأسطوري في برلين ما قبل الجائحة يجذب حشودا من المحليين والسياح وبعضها يكون في حالة احتفال وصخب من مساء الجمعة إلى صباح الإثنين.