العراق: اعتقال إرهابى يمول "داعش" بالموصل.. وتفكيك 4 قنابل جنوب شرق بغداد

القاهرة - سامية سيد - ألقت قوات الأمن العراقية، القبض على إرهابي يمول عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل مدينة الموصل.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان صحفي أوردته قناة السومرية نيوز، اليوم الاثنين، أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من شؤون الاستخبارات والمعلومات واستخبارات اللواء (30) في نينوى، من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، كان يقوم بتوزيع الأموال على أفراد داعش وعوائلهم داخل مدينة الموصل".. مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

على صعيد متصل، تمكنت مديرية مكافحة المتفجرات في العراق، من تفكيك 4 قنابل يدوية جنوب شرقي العاصمة بغداد، وذلك بعد ورود بلاغات إلى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بوجود أجسام غريبة في منطقة الزعفرانية.

وأكدت المديرية أنه على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص وتبين وجود أربع قنابل يدوية وأخرى صوتية مزروعة بالقرب من إحدى ساحات كرة القدم، وتم معالجة القنابل وفق الإجراءات القياسية.