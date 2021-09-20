كل ما تريد معرفته موتورولا Edge الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حاولت موتورولا موازنة الأسعار مع إطلاق لهاتف Edge 20 الجديد، حيث يمكن الحصول على هاتف ذكي بتجهيزات تقنية فاخرة وبتكلفة مناسبة.



ويتوفر جهاز موتورولا الجديد بثلاثة إصدارات Edge 20 وEdge 20 Lite وEdge 20 Pro.

وتأتي جميع إصدارات هاتف موتورولا بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة وبنسبة باعية 20:9، وتمتاز شاشة OLED في الحياة اليومية بالتباين العالي والألوان المتوازنة.

لكن دقة وضوح الصور ليست جيدة بسبب كثافة البيكسلات 385 بوصة، وتعمل الشاشة بمعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز، وبالتالي فإن موديل Edge 20 Pro الفاخر يتفوق على الموديلات المنافسة الأخرى مثل هاتف آيفون 12، ولكنه يستهلك قدرا أكبر من التيار الكهربائي.

وإذا كانت مساحة الشاشة غير كافية لعرض العروض التقديمية أو مشاهدة الأفلام، فإنه يمكن توصيل شاشة خارجية بالهاتف الذكي عن طريق وظيفة موتورولا (Ready for)، والتي لا تقتصر أهميتها على عرض الشاشة فقط، بل إنها توفر وضعا لكل من الألعاب والأفلام ودردشة الفيديو أو سطح المكتب الجوال للقيام بمهام العمل.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للإصدارات الثلاثة على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/1.9، والتي تتيح للمستخدم التقاط صورة رائعة وبألوان طبيعية للغاية. ويعتمد مستشعر الكاميرا على تقنية Ultra Pixel، والتي تقوم بدمج 9 بيكسلات عادية في بيكسل واحد كبير للغاية Ultra Pixel، وأكدت شركة موتورولا على تطوير حساسية الضوء، وبالتالي يتيح الهاتف الذكي التقاط صور واضحة حتى في ظل ظروف الإضاءة السيئة.

ويأتي الهاتف الذكي موتورولا Edge 20 Pro بالعديد من التجهيزات المتطورة ومنها عدسة مقربة وعدسة واسعة الزاوية للغاية وعدسة ماكرو، وتعمل البطارية بسعة 4500 مللي أمبير، وهو ما يضمن للمستخدم فترة تشغيل طويلة حتى في حالة الاستعمال المكثف في المساء.

وينبض بداخل الإصدار Edge 20 Pro المعالج الرئيسي كوالكوم Snapdragon 870، على الرغم من أنه ليس أفضل المعالجات المستخدمة في هواتف جوجل أندرويد، ولا يشكل هذا المعالج من الفئة المتوسطة أية تأثيرات سلبية خلال الاستعمال اليومي، ويزخر هاتف موتورولا Edge 20 Pro بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية فلاشية UFS 3.1 سعة 256 جيجابايت.

واعتمدت الشركة الأمريكية على معالج كوالكوم Snapdragon 778G في الإصدار Edge 20 مع كاميرا مقربة بسيطة مع زووم بصري 3x، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة، وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

ويأتي الإصدار Edge 20 Lite بدون عدسة مقربة ويعتمد على معالج ميديا تيك Dimensity 720 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وتبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير، وتدوم فترة التشغيل حتى يومين تقريبا.

ومن ضمن المزايا، التي تتمتع بها إصدارات هاتف موتورولا Edge 20، شاحن USB-C بقدرة 30 وات مع الإصدارات الثلاثة، والتي تدعم الجيل الخامس من شبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة 5G وشبكة الواي فاي 6.

ومن عيوب هاتف موتورولا عدم دعم وظيفة الشحن اللاسلكي، كما أنه لا يوفر حماية من رذاذ الماء؛ لأنه يتمتع بفئة الحماية IP52 فقط.