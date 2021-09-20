بيجو تطلق الجيل الجديد من 308

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة بيجو عن إطلاق الجيل الجديد من سيارتها 308 المدمجة في الأسواق خال العام الجاري بسعر يبدأ من 23 ألف و700 يورو.



وأوضحت الشركة الفرنسية أن قاعدة العجلات بالجيل الجديد زاد طولها 5 سم، كما زاد طول الموديل خماسي الأبواب 11 سم و6 سم في الموديل الكومبي، وهو ما انعكس على الرحابة الداخلية وسعة حيز الأمتعة، والتي تصل إلى 612 لترا.

وتتميز السيارة البالغ طولها 4.64أو 4.36متر بملامح رياضية مع شبكة مبرد كبيرة، كما أنها تزدان بشعار الأسد الجديد.

وتمتاز المقصورة الداخلية بقمرة رقمية مع تأثيرات ثلاثية الأبعاد وشاشة لمسية كبيرة والقليل من الأزرار.

وتتمتع أنظمة المساعدة الآن بالمزيد من الذكاء وتوصي بالسرعة المناسبة وتوفر الدعم عند مناورات التجاوز.

ويمتد برنامج دفع السيارة بين محركات البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجين Plug-in ليغطي نطاق قوة يمتد من 81 كيلوواتا/110 أحصنة إلى 165 كيلوواتا/ 225 حصانا، ومدى سير كهربائي يصل إلى 60 كلم.

ويتراوح معدل استهلاك السيارة من الوقود بين 1.3 و4.8 لتر، وهو ما ينتج عنه من 30 إلى 109 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.