شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص فى انفجار لغم بمطار مدينة ولى بوردي الصومالي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي شخص واحد مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين جراء انفجار لغم أرضي في مطار مدينة بولي بوردي بمحافظه هيران الصومالية

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، أسفر الانفجار الذي زرعته مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة عن تدمير صالة إنتظار الركاب في المطار، والتي تم الإنتهاء من عملية بنائها يوم السبت الماضي.

ويتمركز في مطار المدينة القوات الحكومية والقوات الجيبوتية العاملة ضمن بعثة قوات حفظ السلام الأفريقية "أميصوم".



أثار التحطيم



تحطيم المبنى