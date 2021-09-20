عدن - ياسمين عبد الله التهامي - آيفون 12S.. قصة هاتف أبل الذي لن يرى النور

الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365

مع إعلان شركة أبل الأمريكية في مؤتمرها السنوي عن سلسلة هواتف آيفون، ظهرت بعض الآراء التي أكدت أن الهاتف أقرب ليكون إصدار S وليس الإصدار الرئيسي.



وتعقد أبل مؤتمرها كل سنة، أي أن إصدارات آيفون 13 ستظل إصدارات آيفون الرئيسية لمدة عام كامل. وهذا ما جعل عددا كبيرا من المستخدمين يرون أن الإصدار الجديد كان يستحق اسم آيفون 12S.

وحجة أصحاب هذه الرؤية، تكمن في كون الهاتف يأتي بنفس تصميم الجيل السابق، إلى جانب أن معالج A14 Bionic كان معالج شديد القوة بالفعل، أي أن A15 Bionic الجديد لن يقدم أي طفرة.

إلى جانب أن أبل ظلت متمسكة بمنفذ شحنها القديم لايتنينج بدلًا من الانتقال إلى USB-C، وفقا لموقع "aitnews".

ووصف المهتمون بالمجال التقني الجيل الجديد من هواتف آيفون بأنه أقرب ليكون إصدار S، وذلك مثلما حدث مع إصدارات 4S، و5S، و6S، وXS. لأن أبل كانت تطلق الإصدار الرئيسي متبوعًا بإصدار S محسّن.

وقد بدأت آبل في كسر هذه العادة مع آيفون 7. حيث إن الهاتف قد أتى مع تصميم مشابه لهاتف آيفون 6. ولم تطلق أبل إصدار S منه لاحقًا. وبعدها كررت أبل نفس الأمر مع آيفون 8.

وفي 2018 كشفت أبل عن إصدار XS. وهو إصدار S من هاتف آيفون X. ولعل السبب الوحيد وراء هذا كان لاستغلال التصميم الجديد كليًا وتقديم إصدار كبير منه، وهو XS Max.

ومنذ ذلك الحين لم تستخدم أبل تسمية S في هواتفها الذكية. وبدلًا من ذلك فهي تعطي كل هاتف جديد رقمًا، وهو ما حدث مع آيفون 11، وآيفون 12، وصولًا إلى آيفون 13 لهذا العام.

ولعل منافسة آبل المشتعلة مع سامسونج، خصوصًا في الولايات المتحدة، قد دفعتها للاعتماد على الأرقام وتجاهل تسمية S، خصوصًا بعدما تجاهلت أبل الرقم 9 في إصدارات آيفون وقفزت إلى آيفون 10 (وهو آيفون X) مباشرةً لكي تسير مع سامسونج على نفس الترقيم.

ووفقا لموقع (aitnews)، لم يكن حرف S في نهاية اسم أي آيفون جذابًا. لأنه كان يعني أن هذا الآيفون لا يقدم سوى تحسينات بسيطة مقارنةً بالآيفون الرئيسي السابق. وهو ما كان يدفع المستخدمين لتجاهله وانتظار الإصدار الرئيسي التالي.

مؤتمر أبل

وفي 14 سبتمبر/أيلول 2021، شهدت مدينة كاليفورنيا الأمريكية مؤتمر أبل 2021 "California Streaming"، والذي أعلنت خلال عن عدد من المنتجات أبرزها سلسلة هواتف آيفون 13.

وحسب موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، كانت هناك نقاط بارزة، هي التي أسعدت عشاق أبل أكثر من غيرها حين أعلن عنها عبر المؤتمر.

وضمن هذه النقاط، طرح هاتف آيفون 13 الجديد بنتوءة "نوتش" أصغر حجما، عن التي طرح بها هاتف آيفون 12، وكانت هذه النقطة من مطالب عشاق أبل.