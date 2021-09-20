شكرا لقرائتكم خبر عن تلقيح 21 مليونا و6 آلاف و394 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنه تم تقديم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لـ 16 ألفا و387 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحاصلين على الجرعة الأولى منه إلى 21 مليونا و6 آلاف و394 شخصا.

وأوضحت الصحة المغربية، في بيان أن 18 ألفا و854 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، خلال ال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحاصلين على اللقاح بجرعتيه الأولى الثانية إلى 17 مليونا و429 ألفا و646 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 44 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا.