اخبار الخليج

تلقيح 21 مليونا و6 آلاف و394 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بالمغرب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تلقيح 21 مليونا و6 آلاف و394 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنه تم تقديم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لـ 16 ألفا و387 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحاصلين على الجرعة الأولى منه إلى 21 مليونا و6 آلاف و394 شخصا.

وأوضحت الصحة المغربية، في بيان أن 18 ألفا و854 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، خلال ال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحاصلين على اللقاح بجرعتيه الأولى الثانية إلى 17 مليونا و429 ألفا و646 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 44 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا