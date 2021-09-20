شكرا لقرائتكم خبر عن بكل سهولة.. تقني يشرح طريقة نسخ «جهات الاتصال» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شرح الخبير التقني سعد الضاوي طريقة نسخ جهات الاتصال بالهواتف بكل سهولة وفي أقل وقت ممكن.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه العملية تتم من خلال استخدام برنامج “Contacts Backup Utility” لعمل نسخة من جهات الاتصال.

وأضاف “أنه يمكن استخدام هذا البرنامج لعمل نسخة من جهات الاتصال واستعادتها بكل سهولة بعدة خطوات كالتالي:

1- تحميل وفتح البرنامج.

2- ثم الضغط على الخيار الثاني.

3- الضغط على restore.

وأشار الضاوي إلى أنه يمكن تحميل البرنامج من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، مؤكدا على أهمية نسخ جهات الاتصال بين الحين والآخر.