شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الفضاء» تعلن فتح باب التسجيل في «هاكاثون» لتأهيل خوض تحدي «ناسا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء عن فتح باب التسجيل للمشاركة في “هاكاثون الفضاء”، الذي يستقطب المبتكرين والمطورين لتأهيلهم لخوض “تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء” مطلع أكتوبر المقبل، والمشاركة بتقديم حلول تطويرية وابتكارية للتحديات التي تواجه الأرض والفضاء، وذلك خلال المدة من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2021.

وتسعى الهيئة من خلال “الهاكاثون” إلى استقطاب المشاركين وتكوين فرق افتراضية تستفيد من بيانات وكالة ناسا، وخوض التحديات التي سيتاح طرح حلول لها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة فقط، كما ستحفز الهيئة المشاركين في “الهاكاثون” على الابتكار عبر تقديم جوائز مالية تقدر بمائتي ألف ريال للفائزين بالمراكز الأولى، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط من هنا

واستباقاً لأكبر “هاكاثون” لتطبيقات الفضاء، تقيم الهيئة عدة ورش عمل في المدة من 19 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر للمهتمين بالمشاركة في تحدي ناسا الدولي، وسيستعرض من خلالها المطور ومبرمج التطبيقات محمد نفادي نبذة عن “التحدي وأهدافه”، ويتناول “رحلة التحدي” ويستعرض “نماذج من أبرز الحلول المحلية والعالمية السابقة” و”تحديات 2021″، إضافة إلى ورشة عمل عن “تصميم وتطوير ألعاب الفيديو” التي سيقدمها مصمم الألعاب محمد الطيار.

وتأتي هذه الفعالية ضمن حزمة من الأنشطة التوعوية التي تنفذها الهيئة السعودية للفضاء للمشاركة في الفعاليات والمبادرات المعززة لثقافة الابتكار والإبداع بين أفراد المجتمع، والتشجيع على تبني ممارستها في مختلف القطاعات وقطاع الفضاء، والذي يشكل بدوره أحد علوم المستقبل ذات الأهمية المتنامية.

وتعتمد فكرة “الهاكاثون” على تحفيز المشاركين فيه على ابتكار طرق وحلول جديدة من خلال البيانات الفضائية، والإفادة منها في التطبيقات أو الألعاب أو الحلول التقنية المبتكرة، والوصول إلى “تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء” الذي سيجري على مدى يومين مطلع أكتوبر، فيما يشهد التحدي سنويا مشاركة 5 وكالات فضاء عالمية من 150 دولة، وأكثر من 26,000 مشارك، يقدمون أكثر من 2,300 مشروع.