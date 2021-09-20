شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين إعدام 9 أشخاص على يد الحوثيين فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عمليات الإعدام التي نفذتها جماعة الحوثيين اليمنية بحق تسعة أشخاص، بينهم شخص يُعتقد أنه كان قاصر عندما تم اعتقاله.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - في بيان نشره الموقع الرسمي للمنظمة - إن "الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن أسفه الشديد لأن حركة الحوثيين نفذت عملية إعدام بحق تسعة أشخاص، بينهم شخص تشير المعلومات إلى أنه كان قاصرا عند اعتقاله".

وأضاف البيان: "يدين الأمين العام بشدة هذه الأعمال التي نتجت عن إجراءات قضائية، لم تحترم على ما يبدو متطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي".

وتابع البيان: "فيما يشدد الأمين العام على معارضته عقوبة الإعدام في جميع الظروف، فإنه يعيد التأكيد من جديد على أن القانون الدولي يضع شروطا صارمة للغاية لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة كما نص عليها القانون الدولي".

وفي ختام البيان، حث جوتيريش جميع الأطراف اليمنية على "الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية ومن دون شروط مسبقة، من أجل إعادة إحياء الحوار السياسي للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع عن طريق التفاوض تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني".