شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز الاقتراض لأجل تأدية العمرة؟.. الشيخ الفوزان يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

قال الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، إنه يجوز الاقتراض من أجل أداء العمرة.

وفي سؤال وجه لفضيلته ” هل يجوز الاقتراض من أجل العمرة؟، أجاب بجواز ذلك.

وأضاف الشيخ الفوزان في إجابته أنه لا بأس في ذلك طالما أن الشخص المقترض كان قادراً على الوفاء والتسديد.