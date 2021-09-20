شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز الاقتراض لأجل تأدية العمرة؟.. الشيخ الفوزان يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
قال الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، إنه يجوز الاقتراض من أجل أداء العمرة.
وفي سؤال وجه لفضيلته ” هل يجوز الاقتراض من أجل العمرة؟، أجاب بجواز ذلك.
وأضاف الشيخ الفوزان في إجابته أنه لا بأس في ذلك طالما أن الشخص المقترض كان قادراً على الوفاء والتسديد.
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