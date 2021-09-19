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القوات العراقية تنفذ عملية أمنية بديالى لملاحقة بقايا داعش

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية أمنية في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى، لملاحقة بقايا عصابات تنظيم داعش الإرهابية.
وذكرت الخلية - في بيان - أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، باشرت الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالى بتشكيلاتها كافة، عملية أمنية في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى".
وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال أحد الإرهابيين، وعثرت على أوكار لهم، وضبطت أسلحة وذخائر وتجهيزات، ومازالت العملية مستمرة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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