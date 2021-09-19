شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» تحدد أنواع الطيور المسموح بصيدها في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - تواصل – فريق التحرير: حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أربعة أنواع من الطيور المسموح بصيدها في المملكة العربية السعودية. وأوضح المركز في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه من ضمن الطيور المسموح بصيدها في المملكة العربية السعودية تشمل ما يلي: 1- قطا كستنائي البطن. 2- يمام مطوق إفريقي. 3- يمام النخيل. 4- حمام جبلي. وأشار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى أنه يمكن للراغبين بالصيد الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة «منصة فطري» الإلكترونية على الرابط التالي (هنا).

كانت هذه تفاصيل خبر «الحياة الفطرية» تحدد أنواع الطيور المسموح بصيدها في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.