أنصار الله ترفض إدانة الأمم المتحدة لإعدام 9 أشخاص في العاصمة صنعاء

دبي - محمود عبدالرازق - وقال القيادي في أنصار الله، محمد علي الحوثي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "قضاء الجمهورية اليمنية يحكم من خلال مرجعية شرعية قانونية منشورة والتشكيك من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مسيس مرفوض بلا أدلة ووقائع".

وأضاف: "التشكيك بطلب من دول العدوان (التحالف العربي) لارتباطهم الوثيق بالجريمة الذي مول وخطط ونشر واعترف بجريمته اغتيال الشهيد الصماد. وهم من صرح بأن آليتهم تعتمد في تحديد الهدف وتأكيده على عناصر على الأرض قبل التنفيذ".

وأعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، أمس السبت، إعدام 9 متهمين بالاشتراك في قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، صالح الصماد، بغارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت موكبه في مدينة الحديدة عام 2018.

وقالت "وكالة الأنباء اليمنية- سبأ"، التابعة لأنصار الله، إن "تنفيذ حكم الإعدام جرى في ميدان التحرير رميا بالرصاص، بحق كل من: علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج ، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس".

وفي 19 أبريل/ نيسان 2018، قصف طيران التحالف بغارتين موكب رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد أثناء مروره في مدينة الحديدة، ما أدى إلى مقتله ومرافقيه، وتبنى التحالف العملية واصفاً إياها بالنوعية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار اليمن الآن عبر سبوتنيك.