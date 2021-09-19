شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يعزى نظيره الجزائرى فى وفاة بوتفليقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لتعزيته في وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.



وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن الرئيس قيس سعيد أعرب خلال الاتصال عن تعازيه لكافة الشعب الجزائري.

وكان الجزائريون قد شيعوا، ظهر اليوم الأحد، جثمان الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى مثواه الأخير في مربع " الشهداء" بمقبرة "العالية" في العاصمة الجزائر.

وحضر مراسم الجنازة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وكبار المسؤولين في الدولة، وأعضاء الحكومة والسفير المصري لدى الجزائر أيمن مشرفة بجانب لفيف من الدبلوماسيين الأجانب وكذلك أفراد من عائلة الفقيد.

وألقى وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، كلمة تأبينية ذكر فيها المسيرة النضالية للفقيد و أبرز محطات حياته السياسية.