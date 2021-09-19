شكرا لقرائتكم خبر عن دخان كثيف يتصاعد من مرمى النفايات في «بيشة».. مشكلة تبحث عن حل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أبدى عدد من الأهالي القاطنين بأحياء محافظة بيشة استيائهم، بسبب الأدخنة التي تتصاعد من “مرمى النفايات” التابع لبلدية بيشة. وداهمت أدخنة مرمى النفايات التابع لبلدية بيشة، صباح اليوم، أحياء الحرف ونمران وجنوب المدينة، في مشهد متكرر يسبب تلوثاً بيئياً ومعاناة مستمرة لمرضى الجهاز التنفسي . ووثق مقطع فيديو نشره حساب “بيشة اليوم” على “تويتر”، تصاعد وارتفاع الأدخنة بشكل كثيف من مرمى النفايات،خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

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