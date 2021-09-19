الشيخة فاطمة بنت مبارك تعزي حرم الرئيس الجزائري بوفاة عبد العزيز بوتفليقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعثت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية برقية تعزية إلى الزهرة تبون حرم الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في وفاة المغفور له عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية.



وأعربت الشيخة فاطمة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد راجية الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقالت في البرقية: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى فخامة عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وإننا إذ نعرب عن خالص العزاء وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل نسأل المولى عز وجل أن يتغمد فقيدكم بواسع رحمته ورض