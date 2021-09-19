طائرة تقل 230 راكبا من أفغانستان وأمريكا وأوروبا تغادر كابول إلى قطر... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخاطر عبر حسابها الرسمي بتويتر، إن هذه هي رابع رحلة طيران تقل مدنيين من أفغانستان إلى قطر منذ انسحاب القوات الأمريكية الشهر الماضي.

وأوضحت أن الخطوط الجوية القطرية هي التي سيرت الرحلة وعلى متنها 230 راكبا، بينهم أفغان وأمريكيون وكذلك مواطنين من ألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وكندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وهولندا.

وفي وقت سابق، قالت الخاطر إن دور الوسيط الذي تلعبه قطر في أفغانستان جزء من القناعة بالدبلوماسية الوقائية التي تنتهجها دولة قطر في الصراعات الإقليمية حتى لا تصبح الدوحة جزءاً من عملية الاستقطاب في المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن عن شكره لما وصفه بـ"جهود قطر الهائلة" للمساعدة في تأمين عملية الإجلاء الآمن للأمريكيين والأفغان وغيرهم ممن تم نقلهم من أفغانستان إلى الخارج.

كما أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بـ "الدعم القطري لعمليات الإجلاء" من أفغانستان، ووصف عملية الإجلاء بأنها أكبر جسر جوي في التاريخ وأنه أصبح واقعا بفضل الدعم القطري، الذي سهل عملية الإجلاء.

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