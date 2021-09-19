الجيش اليمني يعلن دحر قوات "أنصار الله" والسيطرة على مواقعها في شمال البيضاء

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة– سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر" أن القوات المسلحة الوطنية المدعومة بالمقاومة الشعبية "تمكنت من دحر الحوثيين" في مواقع كانت سيطرت عليها في جبهة ناطع شمال البيضاء.

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وأضافت الوزارة أن القوات استعادت مراكز عديدة من سيطرة عناصر الجماعة، الذين لاذوا بالفرار، تاركين قتلاهم ومعداتهم الحربية، مؤكدة "مواصلة التقدم وفق خطة عسكرية محكمة، وسط انهيارات في صفوف الحوثيين".

يأتي التقدم بعد إعلان الجيش اليمني، الجمعة الماضية، كسر هجوم للحوثيين في جبهة ناطع شمال البيضاء، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.

وفي يوم الأربعاء الماضي، سيطرت الجماعة، على مركز مديرية الصومعة شرق البيضاء وقرى في مديرية مكيراس المحاذية لها تطل على مناطق في محافظة أبين جنوب اليمن، إثر عملية عسكرية واسعة استهدفت الجيش اليمني، والتي أوقعت العديد من القتلى والجرحى من الجانبين، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

أعلن الحوثيون في منتصف تموز/ يوليو الماضي، استعادة مناطق في مديريتي الصومعة والزاهر شرق وغرب البيضاء بمساحة 100 كيلومتر مربع خلال عملية أطلقت عليها اسم "النصر المبين".

وقالت الجماعة إنها أوقعت 350 قتيلا و560 مصابا في صفوف الجيش اليمني و"تكفيريين"، علاوة على تدمير وإعطاب 29 مدرعة وآلية، وذلك بعد أيام من إعلان الجيش اليمني السيطرة على تلك المناطق بعملية عسكرية أسمتها "النجم الثاقب" لتأمين كافة مناطق محافظة البيضاء الاستراتيجية المحاذية لمحافظة مأرب و7 محافظات أخرى وسط اليمن.