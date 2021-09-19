وزير سعودي يتذكر أعوامه السبعين... أين قضاها

دبي - محمود عبدالرازق - وقال قطان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "أكملت اليوم ٧٠ عاما، قضيت منها٢٠ عاما في بلادي، وعاماً في لندن، و٢١عاماً في واشنطن، و٢٨عاما في مصر، منها ١٥عاما في مراحل التعليم، و١٣عاما كمندوب لدى جامعة الدول العربية وسفيرا".

وأضاف أنه "يتطلع إلى مواصلة عمله لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يوفقه الله لما يحبه ويرضاه".

​وكان قطان، كشف تفاصيل جديدة حول قضية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ودور كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في هذه القضية.

وقال قطان، في حوار مع قناة "روتانا خليجية": "سوف يسجل التاريخ ما قام به محمد بن سلمان في عودة هاتين الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، بحزم وبقوة، قام بأشياء غير طبيعية".

وتابع الوزير السعودي قائلا: "الموضوع لم يكن سهلا، لكن الذي سهل الموضوع هو فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع كبار المصريين في قصر رئاسة الجمهورية وتحدث معهم بكل إسهاب عن حقيقة هذا الأمر"، حسب قوله.

وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إقامة أول مشروع سعودي على أراضي جزيرتي تيران وصنافير، بعد انتقالهما رسميا من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية.

وأفاد موقع ABS CBN news بأن ابن سلمان أكد أن جزيرتي تيران وصنافير ستدخلان ضمن الأراضي التي سيقام عليها مشروع مدينة "نيوم"، والذي من المنتظر أن يكون مركز أعمال وصناعات عملاقا بتكلفة 500 مليار دولار أمريكي، وسيمتد على مساحة 26500 كم مربع.

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