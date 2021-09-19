قوات الأمن العراقية تعلن تنفيذ عملية أمنية لمطاردة فلول "داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / THAIER AL-SUDANI

ذكرت ذلك شبكة "السومرية نيوز"، في خبر عن العملية الأمنية، مشيرة إلى أن خلية الإعلام الأمني، أعلنت، اليوم الأحد، أنها نفذت عملية أمنية بمنطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى.

ولفتت الشبكة إلى قول خلية الإعلام الأمني أن العملية الأمنية تم تنفيذها "ثأرا للشهداء الأبطال".

وأضافت خلية الإعلام الأمني: "تم تنفيذ العملية وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة"، مشيرة إلى أن تشكيلات الفرقة الأولى بقيادة عمليات ديالى نفذت عملية أمنية بمنطقة حاوي العظيم، لمطاردة بقايا عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وذكرت أنه القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين كما تمكنت من ضبط أسلحة وذخائر داخل أوكار خاصة بهم.

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