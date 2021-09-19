المبعوثان الأممي والأمريكي يبحثان مع وزير خارجية عمان إنهاء الحرب في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، أن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التقى في مستهل زيارته إلى العاصمة العُمانية مسقط، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي.

وقالت إنه "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قِبل كافة الأطراف وتسهيل انسياب المواد الإنسانية، والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار".

إلى ذلك، استعرض المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ، الذي يزور مسقط، مع وزير الخارجية العُماني، "آخر المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن".

وتلعب سلطنة عُمان التي تستضيف رئيس الوفد المفاوض في جماعة أنصار الله "الحوثيين" والناطق باسمها محمد عبد السلام، دور وساطة بين الجماعة من جهة، وبين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف العربي بقيادة السعودية الداعم لها من جهة أخرى، لإيقاف الحرب الدائرة منذ سنوات.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

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