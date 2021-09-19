مازدا تكشف عن الموديل الجديد من CX-5

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

أزاحت شركة مازدا الستار عن الموديل الجديد من أيقونتها CX-5، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.



وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل الجديد يتميز من خلال التعديلات التصميمية على المقدمة وشبكة المبرد، كما ينضم لون Zircon Sand Metallic لبرنامج طلاء السيارة.

ويتوفر لمقصورة CX-5 الجديدة حامل شحن لاسلكي في الكونسول الأوسط، وأرضية تحميل يمكن وضعها الآن على ارتفاعين في صندوق الأمتعة وموضع تخزين إضافي أسفل أرضية صندوق الأمتعة.

وأعلنت مازدا عن انضمام مساعد الازدحام المروري للأنظمة المساعدة، فضلاً عن إجراء تحسينات على كشافات Matrix-LED.

وتضم باقة محركات السيارة الجديدة محركي بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 165 حصان و5ر2 لتر بقوة 194 حصان. ويولد محرك الديزل سعة 2ر2 لتر قوة 150 أو 184 حصان. وتعمل هذه المحركات ضمن نظام الدفع الأمامي أو الرباعي، وذلك بالاشتراك مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات أو أوتوماتيكي سداسي السرعات.