إيكوفاكس تطلق مكنسة تتعرف على العقبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

أطلقت شركة إيكوفاكس (Ecovacs) المكنسة الروبوت Deebot T9 AIVI الجديدة، التي تمتاز بخاصية AIVI 2.0 للتعرف على الأشياء والعقبات بفضل الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الشركة الصينية أن المكنسة الروبوت الجديدة تمتاز بتقنية AeroForce، التي تستبدل الفرشاة التقليدية ببكرتين من المطاط، واللتين لا تحتاجان إلى أعمال صيانة وتنظيف، فضلاً عن أنهما تمنعان التفاف الشعر. وتعتمد المكنسة على تقنية TrueMapping 2.0 لرسم خرائط الغرف وتقنية المسح Ozmo Pro 2.0 مع ما يصل إلى 480 ذبذبة في الدقيقة، في حين تصل قوة الشفط إلى 3000 باسكال.

