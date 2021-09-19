كعكة عمرها 79 عاماً تحيّر العلماء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

تثير كعكة اكتشفت في مدينة لوبيك شمالي ألمانيا حيرة علماء الأثار في ألمانيا. وتم العثور عليها في أبريل (نيسان) الماضي خلال أعمال التنقيب في البلدة القديمة في لوبيك.

ولم تصمد الكعكة طوال هذه الفترة الزمنية فحسب، بل أيضاً أمام قصف المدينة في عام 1942 وما تلاه من حريق دون أن تتضرر إلى حد كبير.

وقال رئيس قسم الآثار في لوبيك مانفريد شنايدر، إنه يجرى حالياً تنظيف الكعكة من الأوساخ والسخام بواسطة خبير ترميم، وبعد ذلك سيجري حفظ القطعة المخبوزة.

ويعتبر الاكتشاف ذو قيمة نادرة على الصعيد الوطني، حيث لا توجد حتى الآن اكتشافات مماثلة في كل من هامبورغ ودرسدن، اللتين دمرتهما قنابل خلال الحرب العالمية الثانية، وفقاً للخبراء.