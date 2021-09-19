الشرطة الإسبانية تفض حفلاً شارك فيه 25 ألف طالب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

قالت الشرطة إن نحو 25 ألف شخص شاركوا في أكبر حفل شراب غير مشروع في مدريد منذ بدء انتشار وباء كورونا. بدأ حفل الشراب الذي أقيم في مكان مكشوف عند جامعة كومبلوتينسي يوم الجمعة. وقالت شرطة بلدية مدريد، إنه نظراً للعدد الكبير المشارك في الحفل، لم تتمكن من إخلاء المكان من المحتفلين حتى السابعة من صباح السبت. وأظهرت لقطات مصورة للحفل آلافا من المحتفلين لا يضعون كمامات أو يحافظون على قواعد التباعد الاجتماعي. وقال متحدث من الشرطة "هذا أكبر حفل شراب في مكان مفتوح شهدناه منذ بدء وباء كوفيد-19". وما زالت حفلات الشراب غير مشروعة ويُعاقب من يشارك فيها بغرامة تتراوح بين 500 و600 يورو (586.25 و 703.50 دولار) للبالغين. أما منظمي مثل هذه الحفلات فيواجهون غرامةتصل إلى 600 ألف يورو (703.500 دولار). وقالت السلطات إن حفلات شراب جماعية مماثلة أقيمت مساء الجمعة في برشلونة ولوجرونيو بشمال إسبانيا.

