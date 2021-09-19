نصائح للحفاظ على شباب البشرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن البشرة تفقد نضارتها ومرونتها مع التقدم في العمر، وبالتالي فإنها تحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ على مظهرها الجميل.



وأوضحت هوبر أن العناية السليمة بالبشرة في الكِبر تبدأ بالتنظيف الصحيح. ولهذا الغرض، ينبغي استخدام منتجات تنظيف ذات أس هيدروجيني حمضي، نظراً لأن البشرة في الكِبر تكون حساسة تجاه منتجات التنظيف القلوية مثل الصابون ورغوة التنظيف.

وبعد التنظيف ينبغي تطبيق كريم عناية نهاري غني بمواد مرطبة مثل حمض الهيالورونيك، كما ينبغي أن يحتوي الكريم على مُعامل حماية من أشعة الشمس SPF عال لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وقبل الذهاب إلى الفراش، ينبغي تنظيف البشرة جيداً من بقايا المكياج مع تطبيق كريم عناية ليلي يساعد البشرة على الاستشفاء والتجدد.