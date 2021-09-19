الكاجوال يهيمن على موضة البدلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

يهيمن الطابع الكاجوال على موضة البدلة الحريمي والرجالي على حد سواء في خريف شتاء 2021/2022 ليمنح المرء إحساساً بالراحة.



وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية ليزا تسيمرمان أن البدلة الحريمي تمتاز هذا الموسم بطابع كاجوال ومريح للغاية من خلال القصة الواسعة والخامات المريحة مثل التريكو والجيرسيه.

وأضافت تسيمرمان أن الطابع الكاجوال للبدلة الحريمي يتجلى من خلال السروال الرياضي، الذي يتم تنسيقه مع البليزر.

ويمتاز السروال الرياضي بمظهر أنيق، حتى أن بعض الموديلات تحتوي على طيّات لتضفي على المظهر طابعاً كلاسيكياً.

ومن جانبه، أشار خبير الموضة الألماني كارل تيلليسن إلى أن البدلة الرجالي تتسم هي الأخرى بطابع كاجوال، فإلى جانب القصة الواسعة يتم تنسيق البليزر مع قميص بولو من التريكو أو بلوفر ذي قلنسوة مع سروال باجي.

وأضاف تيلليسن أن أناقة الإطلالة الكاجوال تكتمل بحذاء رياضي، مشيراً إلى أنه يتم الاستغناء عن ربطة العنق تماماً.