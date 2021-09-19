تربح 30 ألف دولار أسبوعياً من منتجات تجميل مصنوعة بالمنزل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

كشفت أم لأربعة أطفال كيف نجحت في بيع كميات كبيرة من مجموعات العناية بالرموش والحواجب المصنوعة منزلياً للنساء العالقات في المنزل أثناء عمليات الإغلاق في أستراليا، حتى وصل مدخولها الأسبوعي إلى 30 ألف دولار. قالت جين بيترز، إنها طورت في البداية منتجات الرموش والحواجب المصنوعة منزلياً، للأمهات اللواتي لا يملكن الوقت ولا يستطعن تحمل تكاليف الحصول على خدمات العناية والتجميل في صالونات التجميل. ولكن منذ أن بدأت عمليات الإغلاق الأولى في مارس 2020، شهدت مبيعات السيدة بيترز ارتفاعاً كبيراً في المناطق التي تخضع للإغلاق، حيث تبحث النساء عن طرق للحفاظ على مظهرهن في ظل إغلاق صالونات التجميل.



وأضافت السيدة بيترز: “ الكثير من النساء اللواتي يرغبن بالحفاظ على مظهر جميل، يلجأن لمنتجاتنا الآن لأن صالونات التجميل مغلقة” وقد طورت السيدة بيترز مجموعة من المنتجات الخاصة بالعناية بالحواجب لبيعها جنباً إلى جنب مع مجموعة خاصة بالعناية بالرموش، مما جعل مبيعاتها ترتفع بنسبة 1400٪ في بعض الأسابيع. في أغسطس، عندما أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز تمديد إغلاق الولاية، باعت جين ما قيمته 27000 دولار من منتجاتها خلال عدة أيام. وكانت السيدة بيترز قد طورت منتجات “لوكس لاشيز” لمدة عامين قبل إطلاق شركتها في عام 2018. وعندما بدأ الإغلاق في 2020 بدأت منتجاتها بالانتشار على نطاق واسع في أستراليا، وحققت مبيعات مدهشة خلال هذه الفترة.

وتدير السيدة بيترز الآن أعمالها من مستودع في مدينة بيرث، بمساعدة سبعة موظفين، وتأمل بأن تتوسع شركتها في المستقبل القريب لتصبح إحدى الشركات الكبرى في البلاد، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.