مفهوم جديد للتخزين للحفاظ على بقايا الطعام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

ODNY.BOX مفهوم جديد لتخزين الطعام مع قرص تحكم سهل الاستخدام لتخزين أي نوع من بقايا الوجبات والأطعمة، من البسكويت الساخن إلى الزبادي اليوناني البارد. وتم تجهيز ODNY.BOX بتصميم بسيط وجمالي وهو مفهوم لتخزين الطعام من بنات أفكار المصمم يونجي بارك، ومستوحى من الشكل المنتفخ الذي يصنعه الماء عندما يسقط على أسطح مستوية.



ويأتي الغطاء الزجاجي لـ ODNY.BOX على شكل نصف كرة يتجعد تقريبًا أسفل المنصة حيث يتم الاحتفاظ بالطعام لضمان التخزين المحكم. ولا تؤثر المواسم على الطعام الذي نتناوله فحسب، بل تؤثر أيضًا على كيفية الاحتفاظ بهذا الطعام ليوم غد. وخلال أشهر الشتاء، يخضع الطعام الساخن الذي نطلبه أو نطبخه في المنزل لدرجات حرارة باردة، بينما خلال الأشهر الأكثر دفئًا، تكون الأطعمة سريعة التلف في الأجواء الحارة.

ويهدف المصمم إلى بناء ODNY.BOX بلوحة تحكم سهلة الاستخدام بحيث يمكن تخزين طبق من اللازانيا بنفس سهولة تخزين وعاء من الفاكهة الطازجة. ويتألف عنصر التحكم من قرص واحد فقط، مما يمنحك 3 خيارات للتخزين: درجة حرارة الغرفة، والبارد، والدافىء.

وعندما يرغب المستخدمون في تخزين المواد الغذائية مثل الموز أو كرواسون الإفطار، فإن تحويل القرص إلى إعداد درجة حرارة الغرفة سيكون كافياً، أما عندما يحتاج وعاء من الآيس كريم أو البطاطس المقلية إلى التخزين، يمكن للمستخدمين ضبط القرص على إعداداته الباردة أو الساخنة، بحسب موقع يانكو ديزاين.