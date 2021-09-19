جائزة المتحف الأوروبي لمتحف برلين فوتوريوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

فاز متحف المستقبل في برلين بجائزة لويجي ميتشيليتي التي تمنحها أكاديمية المتحف الأوروبي. وأعلنت لجنة التحكيم عند إعلان نتيجة هذا العام السبت في لاهاي بهولندا أن متحف المستقبل (فورتوريوم) في برلين قدم "تحديات مستقبلية كبيرة بطريقة مذهلة ومحايدة أيديولوجيا". وذكرت اللجنة "إن كل بلد يجب أن يكون له متحف مستقبل خاص". تمنح الأكاديمية ثلاث جوائز غير مالية لفئات مختلفة كل عام. فقد منحت هذا العام جائزة داسا إلى المتحف الوطني للأدب الروماني في بوخارست. وأشادت لجنة التحكيم بالبرامج التعليمية التي يظهر فيها المتحف "شجاعة وموقفا لا هوادة فيه تجاه القضايا الحالية". ومنحت كذلك جائزة متحف الفن إلى متحف ترافولت للفن الحديث والحرف الفنية والتصميم في كولدينج بالدنمارك، كما منح أيضا متحف بيناكوتيك للحداثة في ميونخ جائزة هذه الفئة أيضا مع توصية خاصة. وبسبب جائحة كورونا أقيم حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت فقط هذا العام. مقر أكاديمية المتحف الأوروبي هو مدينة لاهاي الهولندية ويمثل فيها 44 دولة. تسعى الأكاديمية إلى تعزيز تطوير المتاحف كأدوات للتغيير الاجتماعي.

