عقار جديد يوقف تقدم سرطان الثدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

أشاد كبار العلماء بدواء جديد مصمم لعلاج شكل من أشكال سرطان الثدي مما رفع الآمال في العثور على علاج لأحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً وخاصة بين النساء. وقالت شركة أسترازينكا إن التجارب على الدواء أظهرت انخفاضًا بنسبة 72 في المائة في خطر تطور سرطان الثدي أو التسبب في وفاة المرضى. وبينت هذه التجارب أن ثلاثة أرباع النساء اللواتي تناولن عقار Enhertu الجديد، لم يظهرن أي تقدم في مرضهن بعد 12 شهرًا مقارنة بثلث المريضات فقط ممن عولجن بدواء مختلف. وتوقع الباحثون إن تكون النساء المصابات بسرطان الثدي الإيجابي الأكثر استفادة من الدواء الجديد مقارنة بالأدوية الأخرى. وقدم الباحثون النتائج الإيجابية في ندوة رئاسية في مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب الأورام 2021، لكنهم حرصوا على التأكيد على أن الاختبار لم يكتمل بعد. وكشفت النتائج أن ما يقرب من 94 في المائة من الذين عولجوا بالعقار بقيوا على قيد الحياة لمدة عام واحد مقارنة بـ 85 في المائة من المرضى الذين عولجوا بعقار السرطان T-DMI1 وتمثل هذه البيانات غير المسبوقة تحولًا نموذجيًا محتملاً في علاج سرطان الثدي النقيلي الإيجابي، وتوضح إمكانية العقار لتغيير حياة المزيد من المرضى. وتمت الموافقة على عقار Enhertu بالفعل من قبل منظمة الأدوية في المملكة المتحدة، ويبلغ السعر الرسمي لدورة العلاج حوالي 118 ألف جنيه إسترليني (150 ألف دولار)، وتأمل الشركة في توسيع استخدام الدواء ليشمل مراحل مبكرة من السرطان، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

