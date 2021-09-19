الخفافيش محورها... دراسة تقترب من فك لغز أصل كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

وجد باحثون أن الخفافيش التي تعيش في كهوف الحجر الجيري في شمال لاوس تحمل فيروسات كورونا التي تتقاسم مع سارس-كوف2- في سمة رئيسية، وبهذا يقترب العلماء من تحديد سبب كورونا.



وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الباحثين في معهد باستور الفرنسي وجامعة لاوس بحثوا عن فيروسات مماثلة لتلك التي تسبب كوفيد بين المئات من خفافيش حدوة الحصان. ووجدوا أن ثلاثة منها لديها مجالاً ربط مستقبلات مماثلة للغاية، وهي الجزء من بروتين السنبلة لفيروس كورونا الذي يستخدم للارتباط بإنزيم "ايه سي ايه 2-" البشري الذي يستهدفه الفيروس ليسبب عدوى.

وتظهر النتائج التي طرحت في ورقة بحثية أمس الجمعة، ويجرى النظر في نشرها من جانب دورية نيتشر جورنال، أن الفيروسات المرتبطة بشكل وثيق بـ"سارس-كوف2-"، موجودة في الطبيعة بما في ذلك في أنواع عديدة من خفافيش حدوة الحصان.

يدعم البحث فرضية أن الجائحة بدأت من تفش فيروس تحمله الخفافيش. ووجدت دراسة يوم الثلاثاء أن ألف من مثل تلك الإصابات ربما تحدث يوميا في جنوب الصين وجنوب شرق آسيا في مناطق ذات كثافة عالية من الخفافيش من فصيلة حدوة الحصان.

وقال مارك إليوت، رئيس قسم اكتشاف العوامل الممرضة في معهد باستور في باريس بالإضافة إلى مشاركين أخرين في الدراسة ، إن الفيروسات الثلاثة التي تم اكتشافها في لاوس والمسماة BANAL52- و BANAL103- و BANAL236- هي "السلف الأقرب لسارس-كوف2- المعروف حتى الآن".

وأضاف: "هذه الفيروسات ربما تكون ساهمت في أصل سارس-كوف2-، وقد تشكل خطر جوهرياً في المستقبل بالانتقال المباشر للإنسان".