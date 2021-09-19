شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتأكد المستهلك من مصداقية تخفيضات اليوم الوطني؟ متحدث التجارة يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه لا بد أن يدرك المستهلك ويعرف حقوقه عندما يتعامل مع تخفيضات اليوم الوطني ويتأكد من مصدايقتها.
وخلال الحسين، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات “كورونا”، إنه يوجد حقوق رئيسة على المستهلك معرفتها قبل التسوق ومنها:
– لا بد لكل منشأة أو متجر أن يحصل على تصريح من التجارة ويبرزه في المحل.
– توضيح نسبة الخصم السعر قبل وبعد التخفيض.
– التأكد من صحة التخفيض وأنه حقيقي وليس وهمي بمسح الباركود في تطبيق بلاغ تجاري.
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