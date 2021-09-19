شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الملكية الفكرية»: المملكة من أوائل الدول التي دعت لتوفير اللقاحات للجميع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر بن أحمد الحكمي، إن المملكة من أوائل الدول التي دعت لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ للجميع.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأحد ، أن المملكة حرصت على ألا تكون أنظمة الملكية الفكرية عائقاً أمام الوصول للقاحات.

وأشار الحكمي إلى أن المملكة دعت في اجتماع مجلس اتفاقية الجوانب التجارية، المعنية بحقوق الملكية الفكرية بمنظمة التجارة العالمية، إلى جعل اللقاحات متاحة للجميع وبأسعار معقولة.