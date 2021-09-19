ناقلة ثالثة تحمل وقودا إيرانيا في طريقها إلى لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الجمعة إن شحنات الوقود الإيراني التي استوردها حزب الله تشكل انتهاكا لسيادة لبنان.

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وأكد المتحدث باسم ​الخارجية الايرانية،​ ​سعيد خطيب زاده​، أن ​الجمهورية​ الإسلامية تلتزم بمساعدة الدول الصديقة، لافتا إلى أن "شحنة ​الوقود​ المرسلة الى ​لبنان​ كانت حسب الطلب اللبناني".

ووصل صباح الخميس 16 سبتمبر/أيلول، عدد من الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى منطقة حوش السيد علي في الهرمل، قادمة من سوريا.

وتداول عدد من الناشطين مقاطع فيديو تظهر عددا كبير من الصهاريج تدخل المنطقة وسط وجود للهيئة الصحية الإسلامية، فيما أكد شهود عيان لـ"سبوتنيك" وصول الصهاريج.

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.