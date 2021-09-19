توجيه جديد من السيسى بشأن العاملين فى مجال الفن

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الرئاسة المصرية، أطلع السيسي على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي.

وخلال الاجتماع، وجه السيسي بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن باعتبارهم قوة مصر الناعمة ومنارتها الابداعية.

كما وجه الرئيس المصري بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة.

وأوضح البيان أن ذلك يهدف لإدراجهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصة ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، من أجل توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم.

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