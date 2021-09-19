ليبيا تعلن إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الحكومة الليبية، أن هيئة الطيران المدني في كلا البلدين، اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مطارات (معيتيقة - مصراته - بنينا) ومطار القاهرة الدولي ابتداءًا من 2021/09/30.

ويأتي ذلك عقب الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال الأيام الماضية لجمهورية مصر العربية، حيث تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين البلدين.

وكان من بين تلك الاتفاقات مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات المصرية والليبية.

وعقدت اللجنة المصرية الليبية العليا في القاهرة، الخميس الماضي، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، حيث حضر أعمال اللجنة واللجنة النوعية المشتركة حوالي ثلاثين وزيرا من البلدين، ووقع الطرفان خلال الاجتماعات 14 مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع في مختلف مناحي إعادة الإعمار والتنمية.

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