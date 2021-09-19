شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة تونسية: قيس سعيد يتصدر اتجاهات التصويت فى الانتخابات الرئاسية بـ90.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر رئيس تونس قيس سعيد، اتجاهات التصويت في الانتخابات الرئاسية بـ90.1 بالمائة، وفق الباروماتر السياسي لمؤسسة سيجما، إحدى المؤسسات المتخصصة في استطلاعات الرأي بتونس، نقلا عن إذاعة شمس التونسية .

وقد احتلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المرتبة الثانية في نوايا التصويت بـ2.3 %، يليها الصحفي والكاتب التونسى الصافي سعيد بـ1.5 بالمائة.

أما المرتبة الرابعة فقد كانت من نصيب رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، ليحتل الرئيس الأسبق للجمهورية المنصف المرزوقي المرتبة الخامسة بـ0.9 بالمائة.

وقد رفض 70.2 بالمائة من المستجوبين الإدلاء بنوايا تصويتهم، ويرى 71.7 بالمائة من المستوجبين أن البلاد تسير في الطريق الصحيح، من جهة أخرى عبر 72 % عن ثقتهم في رئيس الدولة قيس سعيد.

يُشار إلى أن هذا الباروماتر تم إنجازه في الفترة المتراوحة بين 9 و16 سبتمبر الجاري على عينة مكونة من 1983 تونسيا أعمارهم بين 18 سنة وأكثر.