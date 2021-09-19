شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى لبنانى لـ"الخليج 365": الحكومة ستنال ثقة البرلمان فى جلسة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر دبلوماسى لبنانى لـ"الخليج 365"، أن الحكومة ستنال ثقة البرلمان فى الجلسة المقرر عقدها صباح الغد بمقر مجلس النواب بقصر بقصر الأونيسكو، وستحوذ على عدد كبير من الأصوات، مضيفا: من المتوقع أن يتجاوز نسبة الـ90%، مؤكدا فى تصريحاته أن النسبة المطلوبة لنوال الثقة 51% من المجلس الذى يضم 117 عضوا من أصل 128.

وتابع المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه،: السبب فى فوز الحكومة بالثقة، أن أغلبية الكتل السياسية الكبرى ممثلة فى الحكومة، وإن لم يكن بأعضاء ينتمون بشكل مباشر للأحزاب، أو بأشخاص على صلة ما بتلك الأحزاب والكتل أو يتمتعون بثقتهم، فتشكيل الحكومة جاء بشكل يحفاظ على حصة كل فريق سياسي ممثل بالبرلمان.

وأوضح المصدر أن الحكومة تضم اختصاصيين وتكنوقراط، وهى محددة المهلة بموعد الانتخابات النيابية المقرر لها مايو القادم، ثم تتقدم باستقالتها ويدعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاستشارات نيابية مع المجلس النيابى الجديد.

يذكر أن جلسة الغد ستمتد حتى المساء في مقر مجلس النواب، برئاسة نبيه برى رئيس البرلمان لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة وبناء عليه سيتم التصويت على منح الثقة للحكومة التى تم إصدارمرسوم تشكيلها مؤخرا برئاسة نجيب ميقاتي وتضم 24 وزيرا وبعد منح الثقة فى حكومة ميقاتى ستبدأ في ممارسة صلاحياتها حال فوزها بأغلبية أصوات المشاركين في الجلسة من بين المشاركين.

وفور انتهاء الحكومة من بيانها، سيتم السماح لكل كتلة نيابية من الكتل الـ10 والمستقلين بالمجلس بالتعقيب على بيان الحكومة وإبداء الملاحظات.

وقد عكفت على إعداد البيان لجنة وزارية مشكلة من 12 وزيرا برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على صياغة مسودة البيان الوزاري المطلوب لنيل ثقة مجلس النواب.