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أمريكا تنقل مجموعة من إرهابيي "داعش" إلى إحدى قواعدها بسوريا

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دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Damascus Office

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن طائرتين أمريكيتين مخصصتين لنقل الجنود هبطتا في قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وأضافت الوكالة أنه كان على متنهما نحو 60 إرهابيا من تنظيم داعش تم جلبهم من سجن ما يسمى نافكر بمدينة القامشلي بعد تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس .

ووفقا للوكالة، فإن أغلب الإرهابيين الذين تم نقلهم يحملون الجنسية العراقية وجنسيات سعودية وتونسية.

وأوضحت الوكالة أن الجيش الأمريكي يعمد إلى نقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي، المحتجزين في سجون ميلشيا "قسد" إلى قواعدها لتدريبهم وتقديم الدعم اللوجستي لتنفيذ عمليات إرهابية ومهاجمة مواقع الجيش السوري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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