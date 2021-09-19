أمريكا تنقل مجموعة من إرهابيي "داعش" إلى إحدى قواعدها بسوريا

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Damascus Office
وأضافت الوكالة أنه كان على متنهما نحو 60 إرهابيا من تنظيم داعش تم جلبهم من سجن ما يسمى نافكر بمدينة القامشلي بعد تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
ووفقا للوكالة، فإن أغلب الإرهابيين الذين تم نقلهم يحملون الجنسية العراقية وجنسيات سعودية وتونسية.
وأوضحت الوكالة أن الجيش الأمريكي يعمد إلى نقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي، المحتجزين في سجون ميلشيا "قسد" إلى قواعدها لتدريبهم وتقديم الدعم اللوجستي لتنفيذ عمليات إرهابية ومهاجمة مواقع الجيش السوري.
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