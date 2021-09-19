السعودية ترسل 5 مولدات لإنتاج الأكسجين إلى تونس... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، وصلت الطائرة أمس السبت إلى تونس، حيث كانت تحمل على متنها 5 مولدات للأكسجين عالية الجودة سيتم توزيعها على 5 مستشفيات تونسية.

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة التونسي علي مرابط، الذي كان على رأس مستقبلي الطائرة، أن هذه الدفعة الجديدة من المساعدات من شأنها أن تحل معضلة كبيرة تعاني منها تونس في مقاومتها لجائحة كورونا المستفحلة وهي توفير الأكسجين لمحتاجيه من المرضى.

وأشار إلى أن المساعدات السابقة التي تضمنت لقاحات وأجهزة تنفس وغيرها ساعدت في معالجة الإصابات المرتفعة في المستشفيات التونسية، وأن هذه الدفعة الجديدة تأتي للمساعدة في التعامل مع المرض على المدى البعيد.

وأوضح أن هذه المولدات ذات المميزات العالية التي يمكن أن تبقى في الخدمة لمدة تصل إلى 15 سنة لن تسهم في المساعدة الحالية في التعامل مع مرضىكورونا فحسب بل من شأنها أن تخدم المنظومة الصحية في تونس بشكل عام.

كما أعرب عن شكره للمملكة، مؤكدا أن الشعب التونسي لن ينسى هذه الوقفة الإنسانية التاريخية مع تونس.

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