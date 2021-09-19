التلفزيون الجزائري: بوتفليقة يوارى الثرى في "العالية" والسماح لشقيقه السعيد بحضور الدفن

دبي - محمود عبدالرازق - ومن المقرر إجراء مراسم دفن الرئيس الراحل بوتفليقة، بعد صلاة الظهر بتوقيت الجزائر، في مربع الشهداء بمقبرة العالية، حيث يرقد جميع أسلافه إلى جانب شخصيات كبيرة والشهداء الأبرار والمجاهدين، لكن دون إقامة كل مراسم التكريم التي حصل عليها الرؤساء الجزائريون السابقون الآخرون.

إلى جانب ذلك، قرّرت السّلطات الجزائرية السماح للسعيد بوتفليقة المسجون بتهم فساد، بحضور مراسم دفن شقيقه الرئيس الراحل، وفقا لما صرّح به المحامي سليم حجوطي.

هذا وأعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم أمس السبت، تنكيس الأعلام في البلاد ثلاثة أيام حدادا على رحيل الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي وافته المنية، في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة، عن عمر ناهز 84 عاما.