شكرا لقرائتكم خبر عن عون معزياً نظيره الجزائرى: بوتفليقة كان داعما للبنان ولوحدة أبنائه وسلامة أرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس لبنان العماد ميشال عون برقية الى رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، معزيا بالرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة.وفق بيان صحفى .

وقال عون فى برقيته ، "الذى ترك في ضمير العالم العربي والإسلامي بصمة رصانة اكسبتها خبرته الطويلة قوة الاقناع ووضوح الرؤيا والنهج القويم".

ووصف الرئيس عون الرئيس بوتفليقة بأنه كان "الداعم للبنان ولوحدة أبنائه وسلامة ارضه ما حقق له مكانة خاصة في ذاكرة اللبنانيين". وعزى رئيس الجمهورية نظيره الجزائرى واسرة الراحل والشعب الجزائري الشقيق، سائلا العلي القدير أن يسكن الفقيد فسيح جنانه.